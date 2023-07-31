انت الأن تتابع خبر مظاهرات ضد حماس في غزة .. صور والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع في جميع أنحاء قطاع غزة يوم الأحد للفت الانتباه إلى انقطاع الكهرباء المزمن والظروف المعيشية الصعبة، مما قدم عرضا عاما نادرا للاستياء من حكومة حماس.



وانضم المئات إلى مسيرات في مدينة غزة ومدينة خان يونس الجنوبية ومواقع أخرى، مرددين "يا له من عار"، وأحرقوا في مكان واحد أعلام حماس.



كما انتقدت الحشود حماس لخصمها ما يقرب من 15 دولارا أمريكيا من رواتب شهرية بقيمة 100 دولار تمنحها قطر للأسر الأشد فقرا في غزة.



وتدخلت الشرطة وفرقت التجمعات كما دمرت هواتف محمولة لأشخاص كانوا يصورون في خان يونس، وقال شهود إن هناك عدة اعتقالات.



وبالإضافة إلى ذلك، نظمت حركة شعبية على الإنترنت تسمى "الفايروس الساخر"، لم يعرف على الفور من يقف وراءها.



ولم يصدر تعليق فوري من سلطات حماس على الأحداث.



ونشر نشطاء ومغردون صورا ومقاطع فيديو للاحتجاجات التي شهدتها شوارع غزة.