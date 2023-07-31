انت الأن تتابع خبر إعصار يضرب في اليابان وإلغاء 264 رحلة جوية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت السلطات اليابانية إلغاء 264 رحلة جوية على الأقل اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، جراء اقتراب الإعصار "كانون" القوي من البلاد خاصة المناطق الجنوبية.

وبحسب وكالة "كيودو" للأنباء، قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان،"بلغت سرعة رياح الإعصار 40 مترا في الثانية، وستبلغ سرعتها 45 مترا في الثانية بحلول مساء اليوم.

وينتقل الإعصار حاليا نحو جزر محافظة أوكيناوا وأرخبيل "أمامي" بمحافظة كاغوشيما اليابانية.

من جهتها، أعلنت شركة "جال" اليابانية إلغاء 67 رحلة جوية اليوم كان يجب أن تقلع وتهبط في محافظتي أوكيناوا وكاغوشيما.

فيما أعلنت شركة "إيه إن إيه" إلغاء 73 رحلة جوية و 124 رحلة جوية غدا الثلاثاء.

ويتوقع أن يزداد عدد الرحلات الجوية الملغاة في البلاد اليوم الاثنين