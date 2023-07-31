انت الأن تتابع خبر أكثر من 2200 شرطي للقبض على أخطر مهرب مخدرات بالعالم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد مسؤول بوليفي، الأحد، أن سلطات بلاده على وشك اعتقال أحد أكبر مهربي الكوكايين في العالم، بعد إطلاقها عملية أمنية لمطاردته يشارك فيها أكثر من ألفي عنصر؛ وفقًا لوكالة "فرانس برس".



وسيباستيان أنريكه مارسيت كابريرا مطلوب بتهم تهريب مخدرات في بوليفيا والباراغواي والبرازيل والولايات المتحدة، وكان قد فرّ خارج البلاد وتنقل بين عدة دول تفاديًا للقبض عليه.



وقال وزير الداخلية البوليفي، إدواردو ديل كاستيو: "جرى تنفيذ سلسلة مداهمات في مقاطعة سانتا كروز.. للقبض على مهرب مخدرات ذي قيمة عالية في منطقتنا والعالم بأسره".



وأضاف: "لقد حشدنا أكثر من 2.250 رجل شرطة وأكثر من 144 آلية، ونفّذنا أكثر من 23 عملية وست مداهمات واعتقلنا 12 شخصًا".



وتعتقد السلطات البوليفية أن مارسيت كابريرا -وهو في أوائل الثلاثينيات من عمره- متواجد في منطقة سانتا كروز الشاسعة المتاخمة للبرازيل والباراغواي في جنوب شرق بوليفيا.



وتعهد ديل كاستيو بأنه سينجح "في الساعات المقبلة في اعتقال السيد سيباستيان إنريكي مارسيت كابريرا".



وتعتقد السلطات أن مارسيت كابريرا دخل بوليفيا، في سبتمبر الماضي، وقام بنشاطات علنية؛ بينها شراء نادي كرة قدم يلعب في دوري الدرجة الثانية في البلاد.



وقبل عامين سُجن مارسيت كابريرا في الإمارات بتهمة استخدام جواز سفر باراغواياني مزور؛ لكنه تَمكن من الإفلات باستخدام وثائق هوية من الأوروغواي.



وتتهمه السلطات بأنه أحد أقوى مهربي المخدرات في منطقة المخروط الجنوبي التي تضم الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والبرازيل.



وارتبط اسم مارسيت كابريرا بعم رئيس الباراغواي السابق، هوراسيو كارتيس، الذي أدين بتهريب الماريوانا.



وكشف الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، العام الماضي، في تغريدة أن مارسيت كابريرا كان وراء اغتيال المدعي العام الباراغوياني المناهض للمافيا مارسيلو بيتشي، الذي قتل في جزيرة بارو الكولومبية، في مايو 2022، خلال قضائه شهر العسل مع زوجته في أحد المنتجعات.