انت الأن تتابع خبر اشتية: العلاقة بين فلسطين والمغرب ضاربة في التاريخ والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم أمس الأحد 30 يوليو / تموز 2023، أن العلاقة بين فلسطين والمغرب هي علاقة ضاربة في التاريخ .

واحتفلت سفارة المملكة المغربية لدى فلسطين بالذكرى الرابعة والعشرين لاعتلاء الملك محمد السادس لعرش المملكة المغربية، وذلك في فندق الكرمل بمدينة رام الله بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين والدبلوماسيين العاملين في فلسطين، وأعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير المركزية لحركة فتح، وشخصيات دينية إسلامية ومسيحية

وتحدث رئيس الوزراء د. محمد اشتية في الاحتفال، باسم اخي سيادة الرئيس الذي يرأس اجتماعات الوحدة الوطنية في القاهرة وباسم مجلس الوزراء أتقدم إلى أهلنا في المغرب العربي الشقيق بهذا اليوم المتميز من تاريخه متمنين الصحة والعافية لجلالة الملك والشعب المغربي دوام التقدم والازدهار ونريد ان نرى العلاقة الفلسطينية المغربية متينة وملاصقة

وقال: "نقدر ما أكد عليه جلالة الملك في كلمته أمس من دعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وهذا الموقف يجسد التضامن القوي بين الشعبين والالتزام بقضايا الامة العربية والعلاقة المتميزة بين فلسطين والمغرب هي علاقة ضاربة في التاريخ بدأت في زمن الناصر صلاح الدين عندما جاءت الجالية المغربية لفلسطين وعاشت في القدس حيث هدم حي المغاربة في القدس وأقيم مكانه الحي اليهودي ودفع أهلنا المغاربة خارج حدود المدينة ضمن معركة الاحتلال تزوير التاريخ العربي الإسلامي والمسيحي لمدينة القدس ونذكر بفخر انتصار المغرب لدعم منظمة التحرير الفلسطينية عام 1974 ليتم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني".