انت الأن تتابع خبر عراقي آخر ينضم إلى موميكا ويحرقان القرآن قرب برلمان السويد والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أشعل المهاجران العراقيان سلوان موميكا وسلوان نجم خلال فعالية أذنت الشرطة السويدية بإجرائها قرب مبنى برلمان السويد في ستوكهولم، النار في عدة صفحات من القرآن.

ويشار إلى أنه تم في فترة سابقة فتح قضية جنائية ضد المذكورين أعلاه بتهمة التحريض على الكراهية بسبب تنظيمهما مظاهرات مماثلة سابقة.

وتجمع حوالي 50 شخصا في ساحة مينتورجيت في العاصمة السويدية، معظمهم من الصحفيين. قام موميكا ونجم بالدوس على نسخة من القران، ثم أشعلا النار في عدة صفحات من وسط الكتاب. وبعد ذلك قاما برميها في حاوية قمامة ومن ثم ألقيا هناك نسخة أخرى.

واحتج المسلمون الواقفون بالقرب من الحاجز بشدة على مثل هذا العمل. وصرخ أحدهم لموميكا: "تعال إلى هنا، إلى خلف رجال الشرطة، سنتحدث وجها لوجه!".