انت الأن تتابع خبر روسيا:نسحب الأسلحة النووية من بيلاروسيا بشرط والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت روسيا، اليوم الاثنين،أن سحب الأسلحة النووية الروسية من بيلاروسيا مرتبط بسحب الولايات المتحدة الأميركية لأسلحتها النووية من دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحفي: "جاء نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية على أراضي بيلاروسيا ردا على السياسات النووية طويلة المدى لحلف شمال الأطلسي وواشنطن، والتغيرات الجوهرية التي حدثت مؤخرا في المجالات الأساسية للأمن الأوروبي".

وأضاف البيان: "لن يصبح سحب الأسلحة النووية التكتيكية الروسية من أراضي بيلاروسيا ممكنا إلا إذا سحبت الولايات المتحدة كافة الأسلحة النووية من أوروبا".