انت الأن تتابع خبر أميركا تفرض عقوبات جديدة على الصرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الولايات المتحدة الأميريكية فرضها عقوبات على مسؤولين صربيين بسبب قانون اعتبرته واشنطن مقوضا لاتفاقية سلام تاريخية ، مساء الاثنين.

والقانون الذي أصدره زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك في وقت سابق من الشهر الحالي يتيح للصرب في ما يعرف بـ"جمهورية صرب البوسنة" الالتفاف على قرارات الممثل السامي الدولي كريستيان شميت أو تجاهلها، بحسب "واشنطن بوست".



وندّدت السفارة الأميركية في ساراييفو بالقانون، واصفة إياه بأنه "غير دستوري وشكّل هجوما متعمّدا على اتفاقية دايتون للسلام".



وفرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس الاثنين، عقوبات على رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية صربسكا نيناد ستيفانديتش، ورئيس الوزراء رادوفان فيسكوفيتش ووزير العدل ميلوش بوكيلوفيتش , وعلى عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك زيليكا تسفيانوفيتش.



وكان ستيفانديتش وفيسكوفيتش وتسفيانوفيتش قد دعوا إلى عقد جلسة خاصة للجمعية الوطنية للتصويت على "التشريع التحريضي"، فيما عرض بوكيلوفيتش القانون بالإنابة عن الحكومة، وفق الخزانة الأميركية.



بدوره،قال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون إن "هذا الفعل يهدد استقرار البوسنة والهرسك وسيادتها ووحدة أراضيها والسلام الذي تم التوصل إليه بجهود كبرى على أسس اتفاقية دايتون للسلام".