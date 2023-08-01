انت الأن تتابع خبر قتلى بسبب الأمطار في الصين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توفي 11 شخصا في الصين وفقد 27 آخرين جراء الأمطار الغزيرة والفياضانات في العاصمة الصينية بكين خلال الأسبوع الحالي.

وقالت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة : "أدت الأمطار الغزيرة إلى مقتل 11 شخصا على الأقل فيما اعتبر 27 في عداد المفقودين".

وتضرب العاصفة "دوكسوري" المتحولة عن إعصار الصين منذ يوم الجمعة الماضي.

وكانت حصيلة أخرى نشرت أمس الاثنين أشارت إلى سقوط قتيلين في منطقة مينتوغو شبه الجبلية غرب البلاد وهي المنطقة الأكثر تأثرا بالأحوال الجوية.

وتقوم مروحيات عسكرية بتوفير المؤن والأغطية لركاب قطارات علقوا في تلك المنطقة بسبب الأحوال الجوية السيئة.