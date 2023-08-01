انت الأن تتابع خبر جدري القردة يظهر في القدس المحتلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت قناة "كان" بأنه تم تشخيص إصابة إسرائيلي في العشرينيات من عمره بجدري القردة في القدس المحتلة، وقامت الجهات الاسرائيلية بالقيام بالتحقيقات لمتابعة انتشار الفيروس

وبين التحقيق الأولي أن المريض بالفيروس لم يكن في الخارج في الأسابيع الأخيرة ، ورجح أن يكون قد أصيب بالعدوى في إسرائيل وأنه يخضع حاليا للحجر المنزلي.



ويقدر الأطباء أنه نظرا لحقيقة أنه أصيب في إسرائيل، فمن المحتمل أن يكون هناك المزيد من الحالات في إسرائيل غير معروفة.



منذ حوالي شهر ونصف، في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، تم تشخيص إصابة رجل بجدري القرود، بعد أن تم تطعيمه مرتين ضد المرض.



ويعتبر تفشي المرض لدى الأشخاص الملقحين حالة نادرة قد تشير إلى تغيير في السلالة.