انت الأن تتابع خبر شهيد واصابة 5 اسرائيليين بعملية فدائية بالقدس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتقى شاب فلسطيني شهيداً عصر اليوم ، في عملية اطلاق نار شرق مدينة القدس الشريف المحتلة، اصيب فيها 5 مستوطنين .

ووفق قوات الاحتلال فقد نفذ الشاب الشهيد عملية اطلاق نار في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة.

وذكرت القناة 13 العبرية أن عملية اطلاق النار اسفرت عن خمس اصابات في صفوف المستوطنين، فيما أطلقت شرطة الاحتلال النار على فلسطيني مشتبه بتنفيذ العملية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن منفذ العملية استخدم بندقية من طراز "M16"، دون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل.

وعلق عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على عملية إطلاق النار في القدس المحتلة،بالقول : "نبارك عملية إطلاق النار البطولية بالقرب من مستوطنة (معاليه أدوميم) بمدينة القدس المحتلة دفاعًا عن المسجد الأقصى وردًا على اقتحامات المستوطنين وأداء الطقوس التلمودية في ساحاته".

وأضاف: "ضربات الثائرين والمقاومين لن تتوقف دفاعًا عن أرضنا ومقدساتنا وإفشال مخطط حكومة المستوطنين بناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى".

وتابع القانوع: "ستظل المقاومة مشرعة بكل وسائلها وأدواتها وفي مختلف أرجاء الضفة والقدس المحتلتين ضد المحتل الصهيوني ولن تنكسر أمام كل عمليات القتل والاعتقال والملاحقة والمحاولات اليائسة لاستئصالها".



