انت الأن تتابع خبر موجة حر جديدة تضرب عددا من الدول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلفت موجات الحر التي لا تزال تسيطر على العديد من الدول، خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، خاصة مع تعرض بعضها لعواصف وفيضانات مدمرة، بسبب التغير المناخي الذي يشهده العالم.

ففي العراق، قالت هيئة الأرصاد الجوية العراقية إن البلاد ستشهد موجة حر جديدة خلال الأيام المقبلة، وتوقعت أن تسجل الحرارة 52 درجة مئوية نهاية الأسبوع في بعض المحافظات تحت تأثير منخفض جوي حراري تتعرض له البلاد.

وفي إيران، أعلنت الحكومة عن عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد يومي الأربعاء والخميس القادمين، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بهادري جهرمي إن القرار جاء بطلب من وزارة الصحة، حفاظا على سلامة المواطنين من موجة الحر.

وتشهد إيران ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، حيث ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الحرارة تجاوزت هذا الأسبوع 51 درجة مئوية في مدينة الأهواز جنوبي البلاد.

وفي الصين، أفادت السلطات بوفاة 20 قتيلا و19 مفقودا حتى الآن وفق محطة "سي سي تي في" التلفزيونية اليوم الثلاثاء، فيما أغرقت الفيضانات طرقا وقطعت خطوط اتصالات بسبب الإعصار دوكسوري.

وتم إجلاء أكثر من 127 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في مناطق من العاصمة، كما تسببت الأمطار والسيول في إلغاء أكثر من 200 رحلة طيران في مطاري العاصمة.

وتضرب العاصفة دوكسوري -التي كانت إعصارا قبل أن تتراجع قوتها- الصين من الجنوب الشرقي وصولا إلى الشمال منذ يوم الجمعة الماضي عندما بلغت اليابسة في إقليم فوجيان الشرقي بعد مرورها بالفلبين المجاورة.

وبدأت أمطار غزيرة تنهال على العاصمة والمناطق المجاورة لها يوم السبت الماضي، وفي غضون 40 ساعة فقط سجل في العاصمة الصينية هطول أمطار توازي معدل يوليو/تموز الماضي كاملا.

والمناطق شبه الريفية في بكين هي الأكثر تضررا بهذه الأحوال الجوية التي هي أسوأ من تلك التي شهدتها البلاد في يوليو/تموز 2012 عندما قضى 79 شخصا وأجلي عشرات الآلاف.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ -اليوم الثلاثاء- إلى بذل "قصارى الجهود" لإنقاذ "المفقودين أو المحاصرين".

وفي اليابان، اقترب إعصار خانون من جزر أوكيناوا في جنوب البلاد، مما تسبب في إلغاء 900 رحلة جوية من وإلى أوكيناوا، والمطالبة بإجلاء مئات الآلاف من السكان من منازلهم.

ونقل تلفزيون "أساهي" الياباني أن السلطات أغلقت مطار مدينة ناها وألغت جميع الرحلات الجوية من وإلى المنطقة.

وقد أصدرت مدن عدة في أوكيناوا أوامر إجلاء غير ملزمة اليوم الثلاثاء تشمل أكثر من 760 ألفا من السكان، في وقت يواصل الإعصار اقترابه من الجرز.

وأشارت الأرصاد الجوية اليابانية إلى أن الإعصار قوي وواسع النطاق، وحثت السكان الأكثر ضعفا على البقاء في أماكن أكثر أمانا تحسبا لرياح عاتية وأمطار غزيرة.

ويتوقع أن يصل الإعصار الذي يجتاح المحيط الهادي بسرعة رياح تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة إلى هذه المقاطعة مساء الثلاثاء، قبل أن يتجه نحو شرق الصين في وقت لاحق من الأسبوع.