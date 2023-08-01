انت الأن تتابع خبر بيان هام للخارجيّة الفلسطينيّة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية والمغتربين، في بيان لها الثلاثاء، أنّ استباحة الاحتلال وعناصر المستوطنين للأرض الفلسطينيّة تهدف إلى سرقة المزيد من الأرض الفلسطينيّة وتخصيصها لصالح الاستيطان.



وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أنّ هذه الإجراءات تهدف إلى محاصرة الوجود الفلسطينيّ ومنع تمدّده خارج حدود التجمعات الفلسطينيّة، وتعمِّق عمليات الضمّ التدريجي المتواصل للضفة الغربيّة المحتلة وتقطّع أوصالها، من خلال فرض المزيد من التغييرات من أجل إغلاق الباب أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينيّة على الأرض بعاصمتها القدس الشرقيّة.



وقالت الوزارة إنّ الاحتلال يقوّض فرصة تطبيق حل الدولتين وسط صمتٍ دوليّ مريب، مندّدةً بانتهاكات قوات الاحتلال ومليشياتِ المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة ضدّ المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم.