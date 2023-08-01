انت الأن تتابع خبر روسيا تعتمد التأشيرات الإلكترونيّة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الخارجيّة الروسية، الثلاثاء، عن إطلاق موقعٍ إلكترونيّ للتأشيرات الصالحة لمدة 16 يومًا خلال فترة 60 يومًا؛ وذلك لتسهيل سفر رجال الأعمال والسيّاح.



وأوضحت الوزارة أنّ هذا الخيار متاحٌ لرعايا 55 دولة، من بينها دول الاتحاد الأوروبيّ وبعض الدّول الآسيويّة، بتكلفة تبلغ 52 دولارًا. وتستهدف الخطوة تعزيز السياحة وتحسين النظرة إلى روسيا.

وقد كان الرئيس فلاديمير بويتن قد أعلَنَ في وقت سابق من العام 2021، عن التأشيرة الإلكترونيّة؛ إلا أنّ هذه الخطط تأخرت بسبب جائحة فيروس "كورونا".