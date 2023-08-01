انت الأن تتابع خبر شهيدان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وزارة الصحة الفلسطينيّة أنها تبلّغت رسميًا من الهيئة العامة للشؤون المدنيّة، مساء اليوم الثلاثاء، باستشهاد الطفل محمد فريد شوقي الزعارير (15 عامًا) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ قرب بلدة السموع، جنوب الخليل.



وكانت مصادِرُ أفادت بأنّ قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الطفل الزعارير بالقربِ من مستوطنة "اشتموع" المقامة على أراضي البلدة، بدعوى محاولة تنفيذ عمليّة طعن، ومنعت طواقم الإسعاف والمواطنين من الوصول إليه.



وأشارت مصادرٌ إلى أنّ الشهيد الزعارير طالبُ مدرسةٍ أنهى الصفَّ التاسعَ بتفوقٍ في مدرسة ذكور البخاري الأساسية التابعة لمديرية التربية والتعليم جنوب الخليل.

هذا، وفي وقتٍ سابقٍ ظهرَ اليوم استشهَدَ الشابُ الفلسطينيّ مهند محمد سليمان المزارعة (20 عامًا) برصاص الاحتلال، قرب مستوطنة معالي أدوميم المقامة إلى أراضي بلدة العيزريّة، شرقَ القدس. وكانت ادّعت المصادر العبريّة، أن الشابَ المزارعة، أطلق النار صوب مستوطنين عند مدخل المستوطنة ما أدى لإصابةِ عددٍ منهم.