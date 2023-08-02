انت الأن تتابع خبر تواصُل الإمدادات للشمال السّوريّ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال نائب الناطق الإعلاميّ الأممي، فرحان حق، إنّ منظماتٍ أممية تشمَلُ، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانيّة والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية، قامت ببعثاتٍ منفصلة إلى مدينة اعزاز التي تبعُدُ حوالي 30 كيلومترًا شمال حلب.

وتقومُ المنظمات، بحسْبِ حقْ، بالتخطيطِ لحركة الشاحنات الإضافيّة وبعثاتِ موظفي الأمم المتحدة عبر معبري باب السّلام والراعي في الأيام المقبلة، لتواصل توفير الإمداداتِ والخدماتِ الأساسيّة للسكان في الشّمال الغربيّ السّوري.

وكانَ قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤونِ الإنسانية، الثلاثاء، إنّ 17 شاحنةً تحمل مساعداتٍ إنسانيّة عبرت إلى شمال غرب سوريا من تركيا عبر معبر باب السلام.