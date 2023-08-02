انت الأن تتابع خبر تحذيرات من تفاقم الأزمة الغذائيّة في جنوب السودان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذّر رؤساءُ كلٍ من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وبرنامج الأغذية العالميّ، في بيانٍ صدر الثلاثاء، من أنّ التقاعُسَ عن التعامل مع أزماتِ الغذاء والمناخ وانعدام الأمن المعقدة في جنوب السودان سيؤدي إلى خسائر في الأرواح وسبل العيش وضياع مستقبل ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، داعينَ إلى مزيدٍ من الاستثمارات في جنوب السودان لتجنب أزمة غذاء كارثية.

وبحسب مركز أخبار الأمم المتحدة، شدد المدير العام لمنظمة (الفاو)، شو دونيو، ورئيس (إيفاد) ألفارو لاريو، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، على أنّ الأزمة الغذائيّة في جنوب السودان ستتفاقم ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية والاستثمار في القدرة على الصمود.