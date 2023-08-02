انت الأن تتابع خبر إصابة برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الصّحة الفلسطينيّة، إنّ شابًا أصيب برصاص قواتِ الاحتلال الإسرائيليّ الحيّ في الساق، وصل إلى مستشفى الاتحاد النسائيّ في نابلس بعيد اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

وكانت مصادر قالت، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، إنّ قواتٍ كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقيّة لنابلس عن طريقِ حاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافتان، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، كما أغلقت شارعَ عمان بالسواتر الترابية، وكثفت انتشارها في منطقة الضاحية، ودفعت بتعزيزاتٍ من مدخل صُرّة ومن الطّور باتجاه المنطقة الشرقيّة.