انت الأن تتابع خبر إصابة 97 فلسطينيا في نابلس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة 97 فلسطينيا ، الأربعاء ، في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية ، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلية أثناء تنفيذها اقتحام للمدينة.

وأصيب العشرات بالاختناق خلال اقتحام قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وأغلق شبان الشوارع المحيطة بقبر يوسف بالإطارات المطاطية المشتعلة لصد اقتحامات الجيش والمستوطنين.

وكانت قوات الاحتلال معززة بعشرات الآليات العسكرية بينها جرافتان، اقتحمت المنطقة الشرقية للمدينة عبر حاجز بيت فوريك، كما اقتحمت قوة راجلة المدينة من منطقة الطور، في حين اقتحمت الآليات المنطقة الغربية عبر حاجز صرة.

وانتشرت قوات الاحتلال في شارع عمان والشوارع المحيطة بقبر يوسف، واعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات المرتفعة.