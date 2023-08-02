انت الأن تتابع خبر رسالة من خادم الحرمين لجنوب السّودان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلَ السّيد أحمد قطان المستشار بالديوان الملكي السعوديّ، خلال استقبال الفريق أوّل سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان له في العاصمة جوبا، رسالةً شفهيّة بعثها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، تتّصِلُ بالعلاقات الثنائيّة بين البلدين، وسُبُلِ تعزيز التعاون المشترك.

وبحث قطان ومارديت العلاقات الثنائيّة بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما استعرضا مجمل الأحداث الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكّد رئيس جنوب السودان دعم بلادِهِ الكامل لطلب السعودية لاستضافة «معرض إكسبو 2030» في الرياض، مُعربًا عن ترحيبها بعقد القمّتين «السعودية الأفريقية الأولى، والعربية الأفريقية الخامسة» في المملكة هذا العام.

وفي ذات السّياق، بحث المستشار قطان مع داو دينق، وزير الخارجية المكلف لجنوب السودان، العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.