انت الأن تتابع خبر زيلينسكي: محادثاتُ جدّة خطوةٌ نحو قمّة سلام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربَ الرئيسُ الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، عن أمله في أنْ تكون المحادثاتُ المرتقَبة بالسعودية عن الأزمة الأوكرانيّة خطوةً نحوَ عقد قمّة سلامٍ هذا الخريف.

ومن المتوقّع أن تُعقَد اجتماعات جدة، يومي 5 و6 أغسطس (آب) الجاري على مستوى مستشاري الأمن القوميّ، وفقًا لمصادر مطّلعة، أشارت إلى أنها تأتي استكمالًا لنقاشات قمة السّلام في أوكرانيا، التي استضافتها كوبنهاغن الدنماركية في يونيو (حزيران) الماضي، إذ شارك مسؤولون كبار من أوكرانيا ودول مجموعة السّبع والاتحاد الأوروبيّ، ودول مثل البرازيل والهند والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا.

وقال زيلينسكي لدبلوماسيين أوكرانيينَ في خطاب نُشر على موقع الرئاسة الأوكرانيّة، الأربعاء، إنّ نحوَ 40 دولةً ستكونُ ممثلةً في الاجتماع، مضيفًا: نعمل على عقدها القمة في الخريف المقبل، والخريف قريبٌ جدًا، لكن لا يزال هناك وقت للتحضير للقمة، وإشراك معظم دول العالم.

ومن المفترض، حسبَ وكالةِ رويترز، أنْ تُبنى محادثاتُ جدّة على خطةٍ من 10 نقاطٍ، كانت طَرَحتْها كييف في الخريف الماضي، ويعمل زيلينسكي على الترويج لها، ومن أبرز نقاطِها الاستعادةُ الكاملةُ لوحدة أراضي أوكرانيا، وانسحابُ القوات الروسيّة بشكلٍ تام، وضمان أمن الغذاء والطاقة، والسلامة النووية، والإفراج عن جميع الأسرى.