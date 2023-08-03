انت الأن تتابع خبر تجدّد الاشتباكات في مخيّم عين الحلوة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر إعلاميّة لبنانيّة، مساءَ الأربعاء، بتجدُّدِ الاشتباكاتِ في مخيّم عينِ الحلوة للاجئينَ الفلسطينيينَ في جنوب لبنان في خرقٍ للهدنة القائِمة بالمخيم.

وذكرت أنّ المخيم يشهَدُ إطلاقَ نارٍ وقذائف صاروخيّة بين حركة فتح والجماعات الإسلاميّة في حيّ الطوارئ.

وكانت أعلنت هيئة العمل الفلسطينيّ المشترك في لبنان، الثلاثاء، التّوصلَ إلى اتفاقٍ على وقفِ إطلاقِ النّار في مخيم عين الحلوة، بعد اشتباكاتٍ مسلّحة اندلعت منذُ مساء الأحد في المخيّم. وكانَ السفير الفلسطينيّ أشرف دبّور التقى في وقت سابق من الأربعاء، قائد الجيش اللبنانيّ العماد جوزاف عون، وبحثا التطورات في مخيم عين الحلوة.