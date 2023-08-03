انت الأن تتابع خبر الكرملين: على الغرب الوفاء بالتزاماته للعودة لاتّفاق الحبوب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جدد الرئيس الروسيّ، فلاديمير بوتين، الأربعاء، التأكيدَ استعدادَ بلاده للعودة إلى اتفاقِ تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، المعلّق حاليًا، وذلك بمجرد تلبية مطالب موسكو.

وقال الكرملين في بيانٍ له إنّه تمت الإشارة إلى أنه في حالة عدم إحراز أيّ تقدم في تنفيذ الجزء الخاص بمطالب روسيا في اتفاق الحبوب، يفقد تمديده الإضافيُّ أيّ معنى.

وأضاف أنّ روسيا مستعدة للعودة إلى الاتّفاق بمجرّد وفاء الغرب فعليًا بجميع التزاماته تجاه روسيا والمدرجة ضمن الاتّفاق.