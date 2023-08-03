الأسد يستقبل صباحي

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رياض - احمد صلاح - قالت الرئاسة السوريّة في بيانٍ صدر عنها إنّ الرئيس السوريّ بشار الأسد، الأربعاء، أعضاء وفد المؤتمر القوميّ العربي، برئاسة السياسيّ المصريّ البارز حمدين صباحي.

وأشار البيان إلى أنّ الّلقاء تركّز حول العروبة والفكر القوميّ، والانتماء والهوية، ودور الأحزاب العربية تجاه الشارع العربي في ظلّ التحديات المتزايدة والغزو الفكريّ الغربي، ودعم سوريا في مواجهة العقوبات والحصار الظالم.

وبحسب البيان فإنّ الأسد أكّد أنه "لا يمكنُ الحديثُ عن انتماءٍ سياسي، دون الحديث عن مفهوم الانتماء كهوية، معتبرًا أنّ "العمل القومي يجب أن يرتكز على المستويين الفكري والتطبيقي؛ لأن حالة القومية العربية والانتماء موجودة شعبيًا ولم تنجح كل محاولات ضربها على مدى السنوات الماضية.

من جهتهم، أكد أعضاء الوفد ضرورة العمل في المرحلة القادمة، من أجل تفعيل دور الأحزاب والمنظمات الشعبية؛ للاستفادة من الأجواء الإيجابية على الساحة العربية، لدعم المساهمة الشعبية في مسيرة إعمار سوريا، وكسر كل أشكال الحصار عليها.

وأشاروا إلى أنّ سوريا بقيت أمينة على المقاومة، وهي بصمودها حمت الهوية العربية وثقافتها وحضارتها، مشدّدين على أهمية تطوير الخطاب القوميّ العربي، والانتقال به إلى لغة تتناسب مع الجيل الجديد.