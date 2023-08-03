انت الأن تتابع خبر حركات احتجاجيّة إسرائيليّة: بن غفير يدعو لإراقة الدّماء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت (حركة احتجاج) إسرائيليّة، الأربعاء، إنّ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يدعو لإراقة الدّماء في الشّوارع وتشجيع الشرطة على العنف.

كما انتقدت حركة (قوة كابلان) الاحتجاجيّة، بن غفير وقالت إنه يريدُ سفكَ دماء المتظاهرين في الشّوارع، على خلفية وصفه قوات الشرطة بـ"الأبطال" خلال تعاملهم مع التظاهرات المناهضة للحكومة في تل أبيب.



وتشهد دولة الاحتلال الإسرائيليّ منذُ 30 أسبوعًا على التوالي، تظاهرات حاشدة في مختلف المدن، تتركز أكبرها في تل أبيب، احتجاجًا على خطة "إصلاح القضاء" التي تمضي حكومة بنيامين نتنياهو قُدُمًا في تنفيذها.