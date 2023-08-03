انت الأن تتابع خبر اصابة فلسطيني برصاص زوارق الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استمرارا في عملية الضغط والتضييق على المواطنين في غزة، استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي في بحر منطقة الواحة غرب غزة، قوارب الصيادين بالرصاص الحي والمطاطي، ما أسفر عن اصابة صياد فلسطيني وتضرر عدد من قوارب الصيادين.

وأكدت لجان توثيق انتهاكات الاحتلال بحق صيادي قطاع غزة، إن الرصاص الحي والمطاطي الذي اطلقته الزوارق الإسرائيلية أسفرت عن اصابة صياد فلسطيني، وعدد من قوارب الصيد.

وتم نقل المصاب الى المستشفى، في حين اضطر الصيادون لمغادرة البحر.

على صعيد آخر، كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، عن معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة بفعل الغارات الجوية لطيران الاحتلال.

وقالت مساعدة أبحاث، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبير المصري، انها عاشت وعائلتها جولات القصف على غزة، وما رافقها من خوف ورعب.

وأكدت عبير المصري في التقرير الذي نشرته هيومن رايتس ووتش، أن الجراح ما زالت حية، حيث أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم الأكثر تضررا من هذا القصف.