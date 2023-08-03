انت الأن تتابع خبر بايدن يطالب للإفراج الفوريّ عن رئيس النيجر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالبَ الرئيس الأمريكيّ جو بايدن، الخميس، في بيانٍ بمناسبة عيد استقلال النيجر، بلإفراج الفوريّ عن رئيس النيجر المنتخب، قائلًا: "أدعو للإفراج الفوريّ عن الرئيس بازوم وعائلته، وحماية الديمقراطية التي تحققت بشق الأنفس في النيجر".

وجاء في البيان: بينما تحتفل النيجر بالذكرى السنويّة الثالثة والستين لاستقلالها، فهي تواجه تحديًا خطيرًا لديمقراطيتها. وفي هذه اللّحظة الحرجة، تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب النيجر تكريماً لشراكتنا الممتدة لعقود من الزمن، والمتأصلة في القيم الديمقراطية المشتركة ودعم الحكم الذي يقوده المدنيون.

وأكد بايدن عبر البيان أنّ لشعبِ النيجر الحق في اختيار قادته، وأنّهم سبقوا وأعربوا عن إرادتهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة، ويجب احترام ذلك.

يذكَرُ أنّه في 26 يوليو/ تموز الماضي، قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني انقلابًا عسكريًا أطاح فيه برئيس النيجر محمد بازوم المحتجز بالقصر الرئاسيّ منذ ذلك الحين، ما قوبل باستنكار دولي ودعوات لإعادة أول رئيس منتخب ديمقراطيًا للبلاد إلى منصبه.