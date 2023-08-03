انت الأن تتابع خبر وفاة عسكري إسرائيلي أضرم النّار بنفسه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توفي، الخميس، عسكريّ سابق في جيش الاحتلال الإسرائيليّ، متأثرًا بحروق خطيرة أُصيب بها، بعد أن أضرم النار في جسده بمدينة نتانيا شمال فلسطين المحتلّة الثلاثاء الماضي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيليّة نقلًا عن وزارة الجيش أنّ بار كلاف (33 عامًا) الذي أضرم النار في نفسه بعد عدم الاعتراف بإعاقته، توفي متأثرًا بحروقه.

وأضافت أنّ الرجل خدمَ في الجيش بين 2008 و2011، وطلب أن يعترف به الجيش كمعاق، لكن تم رفضُ طلبه بعد أن جرى تشخيص أنه يعاني من مرض عقلي لا علاقة له بخدمته العسكريّة.

كما أشارت إلى أنّ الأطباء الذين فحصوه وعالجوه، خلال العام ونصف العام الماضيين، لم يشخصوا حالته بأنها اضطراب ما بعد الصدمة، والذي كثيرًا ما يصيب جنودًا إثر المشاركة في حروب.