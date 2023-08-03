انت الأن تتابع خبر الرئيس الفلسطيني يستقبل وفد الهيئة المستقلة للانتخاب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدًا من الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنيّة برئاسة المهندس موسى المعايطة رئيس الهيئة، وبحضور رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر، وسفير الأردن لدى فلسطين عصام البدور.

وأكد الرئيس عبّاس على عمق العلاقات الأخويّة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتنسيق المستمر والدائم بين القيادتين الفلسطينية والأردنية.

وأشاد الرئيس، بالتعاون المستمر بين لجنة الانتخابات المركزيّة والهيئة المستقلة للانتخاب، مشددًا على ضرورة تعزيز هذه العلاقات وتبادل الخبرات في مجال الانتخابات.



يُذكر أن وفد الهيئة المستقلة للانتخاب في زيارة لفلسطين، للمشاركة في ورشة العمل التي تقيمها لجنة الانتخابات المركزية حول الإصلاح الانتخابيّ.



وحضر اللقاء من الجانب الفلسطينيّ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والمدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزيّة هشام كحيل.