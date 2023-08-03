28 مليون يورو من ألمانيا لدعم الأونروا

انت الأن تتابع خبر28 مليون يورو من ألمانيا لدعم الأونروا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، في بيانٍ لها الخميس، إنّها والحكومة الألمانيّة وقعتا من خلال بنك التنمية الألمانيّ ثلاثَ اتفاقيات بقيمةٍ إجمالية تبلغ 28 مليون يورو لدعم لاجئي فلسطين.

وصرّح أوليفر أوكزا، رئيس مكتب تمثيل جمهورية ألمانيا الاتحادية في رام الله بالضفة الغربية، في ذات البيان قائلًا: ستواصل الحكومة الألمانيّة دعم لاجئي فلسطين في أرجاء المنطقة، مشيرًا إلى أنّ الاتفاقيات الجديدة مساهمة كبيرة في تحسين الظروف المعيشية في مخيمات لاجئي فلسطين.

ولفت إلى أن الاتفاقيات سوف تمكن الأونروا من الاستثمار في البُنْية التحتية للمخيمات، وتحديث نظام تقديم الخدمات لديها. وهذا من شأنه أن يجعل خدمات الأونروا أكثر كفاءة وسهلة الوصول من قبل لاجئي فلسطين.

يُذكر أنّ الأونروا، منذُ سنوات، تعاني أزمات مالية كبيرة أدّت إلى تراجع قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وكانت حذّرت في يونيو(تموز) الماضي من أنّ خدماتها معرضة للخطر ابتداء من سبتمبر (أيلول) القادم.