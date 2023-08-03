انت الأن تتابع خبر مقتل الزعيم الرابع لتنظيم داعش الإرهابي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن تنظيم الدولة الإرهابيّ المعروف بــ(داعــش)، الخميس، مقتلَ زعيمه الرابع أبي الحسين الحسيني القرشي، في اشتباكات مع هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا)، شمال غرب سوريا، وتعيين خليفةٍ جديد له.

وقال المتحدّث باسم التنظيم، أبو حذيفة الأنصاريّ، في تسجيل نشرته حسابات موالية للتنظيم "لقد قتل الشيخ رحمه الله بعد مواجهة مباشرة مع هيئة (الــ…)، في إحدى بلدات ريف إدلب إثر محاولتهم أسرَهُ وهو على رأسِ عملِهِ، فاشتبك معهم بسلاحه حتى قتل متأثرًا بجراحه".

هذا ولم يحدِّد التنظيم متى قُتِلَ زعيمه، إلّا أنّ الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان، كانَ قال في أبريل (نيسان) الماضي، إنّ قوات من المخابرات التركيّة قتلت أبو الحسين الحسيني القرشي في سوريا.