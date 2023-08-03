انت الأن تتابع خبر السّعودية تتبنى مبادراتٍ لمواجهة التّحديات البيئيّة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالَ وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي، إنّ السعودية تبنّت عددًا من المبادرات للإسهام في مواجهة التحديات البيئية التي تواجه المنطقة والعالم؛ ومنها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي وضعت خريطة طريق لحماية البيئة والإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية لمواجهة تغير المناخ. جاء ذلك خلال كلمة المملكة، التي ألقاها الفضلي، في الدّورة الـ(20) للمجلس الوزاريّ للهيئة الإقليميّة للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، التي عُقدت، الخميس، في مدينة الغردقة المصرية.

وأكّد الفاضلي علىى حرص السّعودية على توفير الظروف الملائمة لتحقيق النمو والاستقرار للمنطقة، ودعم وتعزيز حجم الجهود المبذولة على المستويات المحليّة والإقليميّة والدولية؛ لمواجهة التحديات البيئية والحد من التلوث البحري في المنطقة والعالم.

وأضاف أنّ السعودية مستمرة في دعم جهود الهيئة؛ لتحقيق الأهداف البيئية وترسيخ نهج التنمية المستدامة في هذه البيئة البحرية الفريدة من نوعها على مستوى العالم، وتعزيزاً منها لهذا المسار، وفي سبيل ذلك تبذل المملكة جهودًا كبيرة للمحافظة على البيئة البحرية والإدارة المستدامة للنظم البيئية، منوهاً بإعداد واعتماد عدة استراتيجيات وخطط ومبادرات وتعزيز الجانب المؤسسي وسنِّ التشريعات ووضع المعايير البيئية؛ للمحافظة على النظم البيئية والوفاء بالالتزامات الوطنية تجاه الاتفاقيات البيئية.

وعلى المستويين الإقليميّ والدوليّ، كشف الفضلي عن أنّ السعودية وضمن حزمة مبادراتها البيئية تعمل على تعزيز التنوع الأحيائيّ، وتقليل انبعاثات الكربون، والحدِّ من تدهور الأراضي وتحسين جودة الحياة، التي ستسهم في تحقيق وصول المملكة للحياد الصفري في عام 2060م، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، إضافةً إلى انضمام المملكة إلى الاتحاد العالمي للمحيطات، وتحالف القضاء على النفايات البلاستيكية في المحيطات والشواطئ، وتأسيس مؤسسة غير ربحية لاستكشاف البحار والمحيطات، ومركز إقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية، مشيراً إلى أن المملكة تعمل حالياً بالتعاون مع شركائها على تنفيذ مبادرة منصة تسريع البحث والتطوير في مجال الشعاب المرجانية العالمية التي أطلقها قادة مجموعة العشرين خلال فترة ترؤس المملكة اجتماعات المجموعة عام 2020م.

وفي ختامِ كلمته، نوّه وزير البيئة والمياه والزراعة السعوديّ، بجهود الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وبدعم من الدول الأعضاء، والتي تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليميّ، وتسهم في الحدِّ من التلوث والمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن البحرية، متطلعًا إلى أن تسهم أعمال هذه الدورة ونتائجها في تعزيز العمل الإقليميّ في مجال المحافظة على البيئة البحرية، وتحقيق المستهدفات المشتركة لدول المنطقة.