انت الأن تتابع خبر "جاءَ الموت إلى بيتنا" .. العفو الدوليّة توثق الرعب في السودان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت منظمة العفو الدوليّة في تقريرٍ لها، الخميس، إنّ المدنيين في أنحاء السودان يعيشون رعبًا لا يمكن تصوُّره، على خلفيّة الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، مؤكّدة أنّ ثمّة جرائم حرب واسعة النطاق تُرتكب في السودان.

ويوثق التقرير، الذي يحمل عنوانَ "جاءَ الموت إلى بيتنا: جرائم الحرب ومعاناة المدنيين في السودان"، الخسائرَ الجماعيةَ بين المدنيين في الهجمات المتعمدة والعشوائية التي تشنُّها الأطراف المتحاربة.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة آنييس كالامار إنّ المدنيينَ في أنحاء السودان يعيشون رعبًا لا يمكن تصوُّره، وإنّ الناسَ يُقتلون في قلب منازلهم، أو أثناء بحثهم اليائس عن الطعام والماء والدواء.

ومنذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي، يخوضُ الجيشُ وقواتُ الدعمِ السّريع، اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.