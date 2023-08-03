انت الأن تتابع خبر مجلس الأمن يطالب بـوقف استخدام الغذاءِ سلاحًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالبَ مجلسُ الأمن، الخميس، المجتمعَ الدوليَّ باتخاذ إجراءاتٍ لوقف استخدامِ الغذاءِ سلاحًا في النّزاعات المسلّحة، منددًا باستخدام تجويع المدنيين أسلوبًا حربيًا. جاءت هذه المطالبة من مجلس الأمن عبر بيان رئاسيّ، أعدّته الولايات المتحدة في مستهلّ رئاستها هذا المنبر الدوليّ، بعدما ضمنت تأييد أكثر من 75 دولة أعضاء في الأمم المتحدة لمبادرةٍ تلتزم فيها باتخاذ إجراءات لإنهاء استخدام الغذاء سلاحَ حرب، وتجويع المدنيين تكتيكًا من أساليب الحرب.

وفي مستهل الجلسة التي عُقدت برئاسة أميركية، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّ مجلس الأمن اعتمد بإجماع أعضائه الـ15 بيانًا رئاسيًا أُعد بمبادرة من الولايات المتحدة، وتجنب ذكر أيٍّ من روسيا وأوكرانيا بالاسم. وكرر المجلس بموجبه التزامه التصدي لانعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك المجاعة، في حالات النزاع المسلح، مكررًا تأكيدَ الاحترام الكامل لسيادة الدول وسلامة أراضيها وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

وقد تجنّب بيان مجلس الأمن، توجيه الخطاب لروسيا مباشرة، لكنّ بلنكن، كانَ دعا دول العالم للضغط على روسيا لوقف ما أسماه بالابتزاز، في وقف نقل الحبوب الأوكرانيّة عبر البحر الأسود. وكانَ الكرملين أعلن في وقت متأخر من مساء الأربعاء أنّ العودة لاتّفاق الحبوب مرهون بالموافقة على الشّروط الروسيّة في الاتّفاق.