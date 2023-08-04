انت الأن تتابع خبر ترامب يصل لمقر المحكمة في واشنطن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل الرئيس الأميركيّ السابق دونالد ترامب، الخميس، إلى محكمةٍ فدراليّةٍ في واشنطن لمواجهة تهم تتعلّق بمناورات ذات طابع جنائيّ لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. حيثُ وصلَ موكبه إلى المحكمة وكانت بانتظاره حشود من الصحافيين.

يُذكرُ أنّ هذه هي المرّة الثالثة على التّوالي منذُ بداية العام، التي توجّه فهيا إلى الرئيس الأمريكيّ السابق دونالد ترامب تهم جنائيّة فدراليّة، حيثُ قال المدّعي الخاص جاك سميث، الثلاثاء، في مؤتمرٍ له إنّ الاتهامات تتعلّق باقتحام الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، ومحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسيّة التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وفاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وجاءت هذه الاتّهامات بناء على التّحقيقات التي قادها المدّعي الخاص جاك سميث، الذي سبقَ أيضًا أن وجّه لترامب اتهاماتٍ بخصوص إساءة التّعامل مع وثائق سريّة.