انت الأن تتابع خبر أول هجوم أوكراني على ميناء تجاري روسي .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال التهديدات المتبادلة وحملات الهجوم والرد تشتعل في الحرب الروسية الأوكرانية.

فبعد يومين من استهداف موسكو ميناء أوديسا الأوكرانية، شنت أوكرانيا، فجر الجمعة، أول هجوم لها على ميناء تجاري داخل الأراضي الروسية، بحسب وسائل إعلامية.

وأظهرت مقاطع فيديو أصوات انفجارات وإطلاق نار في ميناء نوفوروسيسك الروسي المطل على البحر الأسود، ومقاطع أخرى لحظة تدمير ما بدا أنه زورق مسيّر.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية هاجمت قاعدة نوفوروسيسك البحرية بزورقين مسيرين، مؤكدة تدميرهما.

وأكد الحاكم الإقليمي الروسي، فينيامين كوندراتييف، من جهته، أنه لا توجد تقارير عن حدوث إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم الأوكراني.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد الماضي إسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية خلال هجوم على موسكو، وفق وكالة فرانس برس.

وذكرت الوزارة: "أُحبِطت محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف بطائرات بلا طيار على أهداف في مدينة موسكو"، مضيفة أن إحداها أُسقِطت واثنتَين "تم تحييدهما بأنظمة الحرب الإلكترونية" وتحطمتا على أراضي مجمع مبانٍ.