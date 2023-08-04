انت الأن تتابع خبر استـشهاد شاب فلسطيني من ناجحي الثانوية برصاص الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، مخيم نور شمس شرق طولكرم، ما اسفر عن استشهاد شاب فسطيني متأثرا بجروحه نتيجة اصابته برصاصة في الراس.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن شهود عيان، أصيب الشاب محمود أبو سعن (18 عاما)، والذي كان من الناجحين في الثانوية العامة هذا العام، برصاصة في رأسه أطلقها جنود الاحتلال عليه من مسافة صفر، وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وأعلن الاطباء هناك استشهاده متأثرا بجروحه.

هذا ونشرت قوات الاحتلال قناصة في عدة بنايات خلال اقتحام مخيم طولكرم، وسمع دوي انفجارات متتالية من جراء استهداف قوات الاحتلال بالعبوات المتفجرة في مخيم طولكرم.

وبعد مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين، في حارة البلاونة بمخيم طولكرم، انسحبت قوات الاحتلال من المخيم.

على صعيد آخر، أجبر الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عائلة فلسطينية بحي الصلعة في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة على هدم منزلها قسرًا، كما وصادق الاحتلال على قرار هدم منزل الشهيد خيري علقم في حي الشياح برأس العامود بالقدس المحتلة.