انت الأن تتابع خبر هجوم صاروخي مشترك على إسرائيل بات احتمالًا واقعيًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تخوفات إسرائيلية من هجوم صاروخي مشترك بين لبنان وغزة وإيران، بسبب ما وصفته الصحافة العبرية بـ"الانقلاب القضائي" في إسرائيل.

وبحسب صحيفة "هأرتس" العبرية، أصبح سيناريو هجوم صاروخي مشترك بين الدول المذكورة سابقا، احتمالًا واقعيًا.

وقالت الصحيفة في تقرير لها بأنهم في (لبنان وغزة وإيران) يعتقدون بأن حكومة بنيامين نتنياهو جردت إسرائيل من قوتها، ويقدرون أن إضعاف القضاء خلق فرصة لم تكن ولن تكون لعقود من الزمان.

وذكرت الصحيفة بأنه "وفي ضوء تآكل الردع، وغياب الدعم الدولي، يدرك حزب الله وحماس فرصة عمل متزامن ضد إسرائيل من جبهتين في آن واحد، إن إطلاق 10 آلاف صاروخ من لبنان و5000 صاروخ من قطاع غزة ليست أرقامًا خيالية".

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية صباح يوم الإثنين، عن تقديرات إسرائيلية أمنية بشأن احتمالية اندلاع حرب مع لبنان.

وفي وقت سابق، وجه مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي رسالة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول احتمالية اندلاع حرب مع لبنان.

وأوردت القناة 14 العبرية، أن التقديرات في المؤسسة الأمنية تفيد بأن "حسن نصر الله يشعر بساعة لياقة ضد إسرائيل، يمد الحبل لتفحص الحدود لكنه لا يريد الحرب".