انت الأن تتابع خبر إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد المواجهات التي شهدتها منطقة أمهرة بين الجيش ومقاتلين محليين، أعلنت الحكومة الفدرالية الاثيوبية، الجمعة، حالة الطوارئ.

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء أبيي أحمد "لقد أصبح من الضروري إعلان حالة الطوارئ لأن وضعا طرأ وبات من الصعب السيطرة على هذه الحركة غير المقبولة بموجب القانون الحالي" لكنه لم يوضح ما اذا كانت حالة الطوارئ تطبق على منطقة أمهرة او كل أنحاء البلاد.

وفي تعليق علني نادر لمسؤول رفيع في الحكومة الاتحادية، قال نائب رئيس الوزراء، دمقي مكونن عبر الفيسبوك: "المشكلات الأمنية في مناطق مختلفة من أمهرة صارت مقلقة..نحن في لحظة تاريخية يجب فيها أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أنه إذا لم يكن لديك سلام فستفقد كل شيء"، داعيا إلى الحوار السلمي.

الجدير بالذكر ان القتال بين الطرفين، سرعان ما تحول إلى أزمة أمنية كبيرة، حيث طلبت حكومة أمهرة، الخميس، مساعدة إضافية من السلطات الاتحادية لإعادة فرض النظام.