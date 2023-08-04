انت الأن تتابع خبر مرسوم من قائد الانقلابيين في النيجر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يخشى رئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمّد بازوم، من العواقب الوخيمة التي قد تشهدها البلاد والعالم، في حال نجحت محاولة الانقلابيّة لإطاحته من السلطة.

وفي أوّل بيان علني طويل منذ أن أطاحه عسكريّون انقلابيّون في 26 تموز/يوليو، دعا بازوم الحكومة الأميركيّة والمجتمع الدولي بأسره إلى مساعدة البلاد في استعادة النظام الدستوري.

وقال بازوم، المحتجز منذ إطاحة حكومته: "أكتب هذا بصفتي رهينة"، مشددا على أنّ "هذا الانقلاب (...) ليس له أيّ مبرّر، وإذا نجح ستكون له عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم أجمع".

وتابع بازوم في المقال المنشور باللغة الإنكليزيّة: "في منطقة الساحل المضطربة، وفي وسط الحركات الاستبداديّة التي فرضت نفسها لدى بعض من جيراننا، فإنّ النيجر هي آخر معقل لاحترام الحقوق".

وحذّر من أنّ بوركينا فاسو ومالي، الدولتين المجاورتين اللتين يحكمهما عسكريّون "تستخدمان مرتزقة مجرمين مثل مجموعة فاغنر" من أجل "حلّ المشاكل الأمنيّة" بدلًا من "تعزيز قدراتهما الذاتيّة".

وأردف بازوم الذي وصل إلى السلطة إثر انتخابات ديمقراطيّة عام 2021 أنّ "المنطقة الوسطى في الساحل قد تصبح بكاملها تحت التأثير الروسي عبر مجموعة فاغنر التي ظهر إرهابها الوحشي بوضوح في أوكرانيا".

يقول مسؤولون أميركيّون إنّه ليس لديهم مؤشّر على تورّط عناصر فاغنر في أحداث النيجر، لكنّهم يخشون من أنّ هؤلاء المرتزقة المتمركزين في مالي والذين يُشتبه في أنّهم موجودون في بوركينا فاسو المجاورة، يحاولون الاستفادة من الوضع.

وشدّد بازوم على أنّ "هذا الانقلاب يجب أن يتوقّف، ويتوجّب على المجلس العسكري إطلاق سراح جميع من يحتجزونهم في شكل غير شرعي"، قائلًا إنّه يخشى على مستقبل بلاده "في ظلّ حكم عسكري استبدادي بلا رؤية ومن دون حلفاء موثوقين".

هذا ورفع قادة الانقلاب في النيجر حظر التجول الذي فرضوه عقب سيطرتهم على الحكم وإطاحة الرئيس المنتخب في 26 تموز/يوليو ما أغرق هذا البلد في أزمة.

وجاء في مرسوم صدر في ساعة متأخرة الخميس ووقعه قائد الانقلابيين عبد الرحمن تياني إن "حظر التجول الذي فرض منذ 26 تموز/يوليو رُفع رسميا اعتبارا من اليوم".

هذا وغادر وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الذي وصل إلى نيامي مساء الخميس لإيجاد مخرج للأزمة في النيجر، هذا البلد بعد ساعات قليلة من دون لقاء قائد الانقلابيين على ما أفاد أحد أعضائه الجمعة.

وأوضح المصدر أن "مبعوثي إكواس غادروا" ليل الخميس الجمعة ولم يلتقوا لا قائد العسكريين الذين تولوا السلطة الأسبوع الماضي الجنرال عبد الرحمن تياني ولا الرئيس المخلوع محمد بازوم".

وحذّر سفير النيجر لدى واشنطن الخميس في مقابلة مع وكالة فرانس برس من أنّ المجلس العسكري الانقلابي يجب أن "يعود إلى رشده" وإلّا فإنّه يُخاطر بدفع البلاد نحو الانهيار وهو ما سيؤدّي إلى جرّ منطقة الساحل بكاملها إلى حال من عدم الاستقرار، مبديًا خشيته من أن تستغلّ مجموعة فاغنر الروسيّة هذا الوضع.