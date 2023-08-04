انت الأن تتابع خبر آلاف المصلين يدخلون الأقصى لصلاة الجمعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت دائرة الأوقاف اللإسلامية في القدس أن 50 ألف مصلي ، دخلوا المسجد الأقصى المبارك ، وأدوا صلاة الجمعة، رغم التشديدات الأمنية من قوات الاحتلال.

ولفت خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة إلى الانتهاكات التي يتعرض الشعب الفلسطيني من مصادرة للأراضي وبناء للمستوطنات وتشديد الخناق على أسرانا.

ونصبت قوات الاحتلال سواتر حديدية في محيط ومداخل المسجد الأقصى، وعرقلت مرور الشبان وأوقفت عددا منهم وفحصت هوياتهم الشخصية.

وكان قد استشهد صباح الجمعة، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة طولكرم ومخيمها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ، نقلا عن شهود عيان، أن الشاب محمود أبو سعن (18 عاما)، أصيب برصاصة في رأسه أطلقها جنود الاحتلال عليه من مسافة صفر، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وأعلن الأطباء هناك استشهاده متأثراً بجروحه.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم طولكرم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام.