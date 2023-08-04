انت الأن تتابع خبر روسيا تطلب من واشنطن تسهيل تصدير الحبوب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الجمعة، أنه على الولايات المتحدة أن تسهم في تسهيل تنفيذ شروط صفقة الحبوب فعليا وأن لا تكتفي بإصدار الوعود .



وقال بيسكوف إنه ليس على الأميركيين توفير أي أمن، فقد تم توفيره كجزء من صفقة الحبوب، دون الأمريكيين.

وأضاف: يجب على الأميركيين، إذا أرادوا المساعدة في ضمان الوفاء بالجزء من صفقة الحبوب الخاص بروسيا ، لا وعود بالتفكير في ذلك، لكن التنفيذ، بمجرد أن يتم ذلك، سيتم استئناف الصفقة على الفور، وقلنا هذا في أكثر من مناسبة، بما في ذلك الرئيس بوتين.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين ، الخميس ، أن أميركا ستساعد في ضمان التصدير الآمن للمنتجات الغذائية والزراعية الروسية عبر البحر الأسود إذا قررت موسكو العودة إلى اتفاقية الحبوب في البحر الأسود.



وعلقت موسكو مشاركتها في الصفقة احتجاجاً على عدم تنفيذ الجزء المتعلق بتصدير منتجاتها الزراعية، ومنعت تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود