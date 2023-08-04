انت الأن تتابع خبر السعودية تستضيف اجتماعا لمناقشة الأزمة الأوكرانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية استضافتها اجتماعا لمناقشة الأزمة الأوكرانية ، السبت ، 5 آب 2023 ، في مدينة جدة .

وتأتي استضافة هذا الاجتماع استمراراً للمبادرات الإنسانية والجهود التي تبذلها السعودية مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة، حيث أبدت المملكة استعدادها للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم، ودعمها لجميع الجهود والمبادرات الرامية للتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية.وتتطلع الحكومة السعودية الى أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز الحوار والتعاون من خلال تبادل الآراء والتنسيق والتباحث على المستوى الدولي حول السبل الكفيلة لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية وبما يعزز السلم والأمن الدوليين، ويجنب العالم المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية للأزمة.