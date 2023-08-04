انت الأن تتابع خبر استشهاد فلسطيني واصابة بهجوم مستوطنين على برقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد شاب فلسطيني ، الجمعة ، برصاص قوات الاحتلال ، في هجوم للمستوطنين على قرية برقة شمالي رام الله، وأصيب شاب آخرإصابة خطيرة .

وأكّدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ الشاب قصي جمال معطان (19 عامًا) قتل برصاص القوات الإسرائيلية خلال هجوم للمستوطنين على القرية.

وأفادت بأن المستوطنين اقتحموا مناطق في النواحي الغربية والشمالية الغربية من برقة، بحماية قوات الاحتلال، فهبّ أهالي القرية للدفاع عن أرضهم ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها الشاب معطان بجروح خطيرة، إلى جانب اثنين آخرين أصيبا بالحجارة ، موضحة أن المستوطنين أحرقوا، خلال الهجوم الذي لا زال مستمرا، سيارتين.

وتعاملت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، مع إصابة حرجة جداً لشاب بالرصاص الحي في الرقبة.



وأضاف أن الشاب تعرض للإصابة، خلال المواجهات المندلعة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة برقة قضاء رام الله ، وأشار إلى أن الهلال الأحمر عمل على تحويل الشاب إلى المستشفى لمتابعة حالته.