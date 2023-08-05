انت الأن تتابع خبر السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فوراً .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية المواطنين من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وطالبتهم بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، متمنية الأمن والسلامة للجميع.



وكانلارئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وصف الاقتتال في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان بالانتهاك الصارخ لسيادة بلاده، وذلك بعدما أجرى محادثات عبر الهاتف مع كل من الرئيس الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).



وقال ميقاتي إنه "من غير المقبول ولا المسموح أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية سائبة وتلجأ للاقتتال الدموي".



وأضاف أن القوى الأمنية اللبنانية ستقوم بالدور المطلوب منها لضبط الأمن.



وفي وقت سابق من اليوم، أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عن أمله في بذل لبنان مزيدا من الجهد لضمان تثبيت الهدنة في مخيم عين الحلوة.



وذكر بيان صدر عن الحركة أن هنية استعرض مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الأوضاع في مخيم عين الحلوة خلال اتصال هاتفي، عقب الاشتباكات التي اندلعت بالمخيم السبت الماضي وتتجدد بشكل متقطع.



وقال هنية إنه يأمل أن يبذل لبنان مزيدا من الجهد لتثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الثلاثاء، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.