21 إصابة بزلزال ضرب الصين

انت الأن تتابع خبر21 إصابة بزلزال ضرب الصين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وسائل إعلام صينية ، الأحد ، عن إصابة 21 شخصا جراء زلزال ضرب شرق الصين ، بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر .

وذكر تلفزيون الصين المركزي نقلا عن مستشفى في منطقة بينغيوان في مقاطعة شاندونغ، أن 21 شخصا أُصيبوا جراء الزلزال الذي بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر في الساعة 2:33 بالتوقيت المحلي .

وأشار تلفزيون الصين المركزي، نقلا عن مركز إدارة الطوارئ بالمقاطعة، إلى رصد 52 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال.



ووفقا للتلفزيون الصيني، فإن أغلب الإصابات جراء الزلزال بسيطة وليست حرجة، لكن تعرض 126 منزلا لأضرار جسيمة وعلقت مجموعة السكك الحديد بعض رحلاتها.

وبحسب وكالة أنباء "شينخوا"، ذكر مركز شبكات الزلازل الصيني، أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، وهز مقاطعة "بنغيوان" في مدينة "دهتشو".