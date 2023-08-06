انت الأن تتابع خبر تفاصيل غرق قاطرة في قناة السويس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، نجاح فريق الإنقاذ البحري في تحديد موقع القاطرة الغارقة ، وستبدأ أعمال انتشالها بعد مرور السفينة الأخيرة من قافلة الجنوب .



وقالت الهيئة في بيان إن رئيس الهيئة أعلن نجاح فريق الإنقاذ البحري في تحديد موقع القاطرة الغارقة في الكم 51.300 ترقيم القناة لتبدأ أعمال انتشالها وإخلاء المجرى الملاحي خلال الساعات المقبلة.

وأكد رئيس الهيئة، أن حركة الملاحة بالقناة لم تتوقف من اتجاه الشمال حيث عبرت جميع سفن القافلة ولم تتأثر بالحادث، مشيرا إلى أن جهود فريق الإنقاذ البحري نجحت في إنقاذ 6 أفراد من طاقم القاطرة الغارقة، ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية، وحالتهم جميعا مستقرة، وما زال البحث جاريا عن أحد أفراد الطاقم.