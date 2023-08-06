مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حراسة أمنية

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رياض - احمد صلاح - نفذ مستوطنون اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك - القدس الشريف ، الأحد بحراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي ، من جهة باب المغاربة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وقام المستوطنون جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، وقدّم الحاخامات شروحات عن "الهيكل المزعوم"، فيما نشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.



يذكر أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف.