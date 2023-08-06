انت الأن تتابع خبر قوات الاحتلال تغتال ثلاثة فلسطينيين في عرابة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اطلقت قوات خاصة إسرائيلية النار تجاه مركبة فلسطينية، كان يستقلها ثلاثة فلسطينيين، مساء الأحد، قرب مفرق عرابة جنوب جنين.

وذكرت القناة العاشرة العبرية ان القوات الاسرائيلية أطلقت النار على المركبة، ثم حدث اشتباك مسلح بالمكان، قبل أن يستشهد الفلسطينيين الثلاثة.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن قوات جيش الاحتلال تدعي إحباط مجموعة من المقاومين الفلسطينيين قرب جنين كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية، مضيفة أنّ الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية من حاجز "دوتان".

وزعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الفلسطينيين الثلاثة نفذوا عملية إطلاق نار في وقت سابق قبل أن يتم إطلاق النار عليهم قرب جنين.

وافاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، مساء الأحد، بأن قوات الجيش، اغتالت "خلية مسلحة" في جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية باتجاه جنين بعد إطلاق النار على مركبة فلسطينية في بلدة عرابة.

