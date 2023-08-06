انت الأن تتابع خبر حماس تتوعد الاحتلال برد مزلزل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ردا على اغتيال 3 شبان فلسطينيين في مدينة جنين، مساء الأحد، توعدت حركة حماس بالرد على قوات الاحتلال، واجبارها على دفع الثمن.

وقال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، أن "العدو الصهيوني يرتكب جريمة جديدة باغتياله لثلاثة من أبناء شعبنا الفلسطيني في جنين، في تصعيد لعدوانه وإرهابه المتواصل على شعبنا".

وقال إن "الاحتلال لن يفلت من دفع ثمن جرائمه، فشعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة لن يمرروا عدوان الاحتلال دون تدفيعه الثمن".

وتابع: "هذه الدماء الذكية ستكون وقودا لتصعيد الفعل الفدائي، واستمرار هذه الانتفاضة المجيدة والثورة العظيمة، فإرادة شعبنا صلبة لن تكسرها جرائم الاحتلال".

وقال إن "هذا التصعيد من العدو الصهيوني الذي يستهدف شعبنا ومقدساته، يؤكد ضرورة العمل الجاد لصياغة خطة وطنية عملية لمواجهة الاحتلال، وانخراط الكل الوطني في برنامج مواجهة إرهاب حكومة المستوطنين".