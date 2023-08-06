انت الأن تتابع خبر الكشف عن هوية شهداء عملية جنين بينهم قيادي كبير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد اغتيال 3 فلسطينيين قرب دوار عرابة جنوب جنين شمال الضفة الغربية، زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي، بأن أحد الشهداء هو قيادي كبير في سرايا القدس في جنين، وتلقى الأوامر من قطاع غزة لتنفيذ هجوم تجاه القوات الاسرائيلية.

وأكد الشاباك أن الشهداء هم: لؤي أبو ناعسة ونايف أبو صويص، بينما لم تعرف هوية الشهيد الثالث حتى كتابة الخبر.

وأطلقت قوة خاصة تتبع الاحتلال النار بكثافة تجاه مركبة فلسطينية تقل مقاومين.

وقالت المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن "قوات الجيش قامت قبل قليل بتصفية خلية مسلحة في منطقة جنين".